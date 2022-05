Stephen H. Burum, z nagrodą EnergaCAMERIMAGE za Całokształt Twórczości dla Autora Zdjęć w 2022 roku

Swoje pierwsze doświadczenia za kamerą zdobywał w 1964 roku na planie serii przyrodniczej The NBC Wonderful World of Color zrealizowanej dla Studia Disneya, a następnie kręcąc szkoleniowe filmy dla amerykańskiej armii z ramienia nowojorskiego Army Pictorial Center, do którego został oddelegowany niedługo po wcieleniu do wojska w 1965 roku. Po poworcie do Kalifornii pracował przy produkcji reklam oraz na planach programów telewizyjnych, jak też niskobudżetowych, niezależnych produkcji filmowych. Z tego okresu pochodzi na przykład horror Scream Bloody Murder w reżyserii Marca B. Ray’a czy też popularny serial telewizyjny Domek na prerii, na planie którego nakręcił niezliczoną ilość ujęć kamerą MagiCam. Już wtedy dostrzeżono jego potencjał, wyróżniając go grupową Nagrodą Emmy w jednej z technicznych kategorii za pracę nad efektami wizualnymi do emitowanego wówczas na antenie amerykańskiej stacji PBS programu popularno-naukowego Cosmos (1980).