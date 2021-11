Zaprojektuj magiczne drzwi i wygraj jedną z trzech konsoli PlayStation 5

Magiczne drzwi to motyw przewodni konkursu organizowanego przez markę PORTA DRZWI z okazji premiery nowej animacji Disneya "Nasze magiczne Encanto". Daj się ponieść fantazji i stwórz własny projekt drzwi, które przeniosą Cię do świata magii i nadprzyrodzonych zdolności. Prace wykonane dowolną techniką można przesyłać do 10 grudnia, wypełniając formularz zgłoszeniowy i załączając projekt w formie elektronicznej na stronie organizatora. Do wygrania między innymi trzy konsole PlayStation 5, elektryczna hulajnoga oraz smartfon Apple.