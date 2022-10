Do kin wchodzi dziś najlepszy horror roku

Tinja to nieśmiała nastoletnia gimnastyczka wychowywana przez apodyktyczną matkę, której marzy się życie jak z Instagrama – z perfekcyjnymi śniadaniami, wiecznie uśmiechniętymi dziećmi i fałszywym rodzinnym szczęściem. Pewnego dnia Tinja znajduje w lesie umierającą wronę i jej samotne jajko. Postanawia zabrać je do domu, by wykluł się z niego ptak. Jajko rośnie jednak do ogromnych rozmiarów, a Tinja nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę doprowadzi do narodzin potwora.