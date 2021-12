Jak spędzać wolny czas w pracy w opiece w Niemczech?

Relaks czy aktywny wypoczynek? Wszystko zależy od nas

To my decydujemy, jak chcemy spędzać nasz czas wolny. Wbrew pozorom to nie jest chwila, w której możemy zrobić zakupy dla podopiecznego albo pójść z nim na spacer. To należy do naszych obowiązków, a w czasie na relaks mamy się… relaksować. Dobrym pomysłem jest wprowadzanie różnorodności w rozrywkach. Jednego wieczoru możemy obejrzeć film, następnego porozmawiać z rodziną, a kolejnego wybrać się do kawiarni. Wybierajmy te aktywności, które sprawiają nam przyjemność. Spędzanie czasu wolnego to kwestia indywidualna, chodzi jedynie o to, że każdemu opiekunowi i opiekunce w Niemczech należy się chwila wytchnienia.