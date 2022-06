Kolagen - sposób gwiazd kina na zdrową i piękną cerę

Bardzo częstą praktyką jest wykorzystywanie go w branży kosmetologicznej. Ze względu na wysoką masę cząsteczkową nie ma on możliwości penetracji przez naskórek. Nie może zatem prowadzić do odbudowy naturalnego kolagenu. Sprawdza się jednak jako składnik, który wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa na powierzchni ograniczając utratę odpowiedniego poziomu nawilżenia. Można go również spotkać w zabiegach medycyny estetycznej, gdzie wprowadza się podskórnie.