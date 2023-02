Kulisy napadu na Bank Narodowy w komedii "Blef doskonały"

- Pomysł na film był wynikiem i powstał po kilku miesiącach trwania pandemii. Wprowadzone przez administrację państwową obostrzenia miały zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i na szczęście zapobiegły. Jednocześnie mogły doprowadzić do anarchii, rozbojów i ogólnego chaosu. Takie myśli krążyły w mojej głowie i to było inspiracją do napisania scenariusza. Tematem filmu chciałem uczynić nie to co realne i codzienne, ale myśli skrywane czy nawet czasem nieuświadomione - mówi reżyser Michał Węgrzyn