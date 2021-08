Robert Więckiewicz laureatem Diamentowego Klapsa Filmowego, nagrody festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Od ponad 30 lat Robert Więckiewicz zachwyca spektakularnymi kreacjami filmowymi, serialowymi i teatralnymi. Chociaż na ekranie widzimy go najczęściej jako szubrawcę, łotra, czy mafiosa, zawsze emanuje od niego przyjazna aura i pozytywna energia. Zachwyca zarówno w rolach komediowych – jako Cuma w "Vinci", Julek w "Ciele" czy Adolf Hitler w "Ambassadzie", dramatycznych (prokurator Tomala w filmie "Dom zły", Alfred w "Wymyku", Roman Rożek w "Różyczce" czy Ksiądz Trybus w "Klerze"), jak i filmach biograficznych – jako Leopold Socha w filmie "W ciemności" Agnieszki Holland nominowanym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i tytułowy bohater w filmie Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Oddany całym sercem wielkiemu ekranowi, ma w swoim dorobku również wyjątkowe seriale. Jego role w "Odwróconych" i "Ślepnąc od świateł" już weszły do kanonu polskiego filmu w odcinkach. Jest laureatem pięciu Orłów, dwóch Złotych Lwów, Wiktora w kategorii aktor telewizyjny i wielu innych znaczących wyróżnień. Należy do Europejskiej Akademii Filmowej.