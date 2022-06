Sing 2 - Roztańczone zwierzaki powracają 25 maja na Blu‑ray™ i DVD

"Sing 2", podobnie jak jego poprzednik, to film przesycony muzyką. W jednym filmie zmieściło się przeszło 40 współczesnych i klasycznych hitów reprezentujących szeroki wybór gatunków muzycznych: od popu, poprzez rock, K-pop, aż po latino. Znalazły się tutaj piosenki takich artystów jak: Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Prince, Taylor Swift, BTS, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Shawn Mendes czy Camila Cabello. A ponadto możemy usłyszeć również trzy klasyczne piosenki z repertuaru zespołu U2: "I Still Haven’t Found What I’m Looking For", "Where the Streets Have No Name" i "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of", a także zupełnie nowy utwór napisany przez lidera zespołu specjalnie do tego filmu: "Your Song Saved My Life", który jest zarazem pierwszą nową piosenką U2 od 2019 roku. Sam Bono pojawia się również w "Sing 2" użyczając głosu legendarnej gwieździe rocka – Clayowi Callowayowi.