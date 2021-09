Srebrne Lwy, nagroda za scenografię i nagrody pozaregulaminowe! Gdyńskie sukcesy i świetne recenzje "Żeby nie było śladów" Film w kinach

Wśród widzów, którzy wybrali się na seans wyczekiwanego filmu Jana P. Matuszyńskiego, znalazł się również Premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu, wraz z małżonką, obejrzał film w sobotę i podzielił się swoimi odczuciami w mediach społecznościowych. "Wiele razy myślałem o Grzesiu Przemyku, zastanawiałem się, co naprawdę się tam wydarzyło. Dzisiaj mogłem skonfrontować to z wizją doskonałych artystów. Kilka scen na długo pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że odniesie on międzynarodowy sukces" - napisał szef rządu.