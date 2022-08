To już jutro! Płock zaleje fala Big Festivalowskiego humoru, która na trzy dni wprowadzi festiwalowiczów w mięciutkie nastroje

"Charakter wystawy jest multimedialny, co będzie zaproszeniem dla gości do wchodzenia w interakcje z przestrzenią galeryjną [...]. W ramach Big Festivalowski po Muzeum Memów organizowane będą oprowadzania kuratorskie, dzięki którym można będzie pogłębić swoją wiedzę i mieć co opowiadać rodzinie i znajomym. [...]". Jedno z takich spotkań poprowadzi Michał Kempa w niespodziewanym dniu i czasie. Do obejrzenia jest mnóstw memów przyporządkowanych do tematycznych pokoi, będzie róż, dark room, a nawet gabinet prezesa Kropliczanki z The Office PL.