Trwa sprzedaż kart wstępu na Festiwal EnergaCAMERIMAGE

W trakcie Festiwalu możliwy będzie także zakup biletów na pojedyncze projekcje i konkretne wydarzenia festiwalowe.

Szczegółowa lista filmów, które znajdą się w programie Festiwalu EnergaCAMERIMAGE oraz gości, którzy odwiedzą nasze miasto w trakcie tegorocznej edycji zostanie opublikowana w październiku. Jednak już niedługo zostaną ogłoszone składy pierwszych konkursowych selekcji oraz kolejne nazwiska tegorocznych laureatów. Już dziś organizatorzy zapraszają na spotkania z laureatami nagród specjalnych. Nagroda za Całokształt Twórczości trafi w tym roku do Stephena H. Buruma – twórcy zdjęć do "Mission: Impossible", "Życia Carlita" czy "Wojny państwa Rose". Niemiecka reżyserka awangardowa, ikona kina feministycznego, Ulrike Ottinger, odbierze nagrodę za Awangardowe Osiągnięcia w Sztuce Filmowej. Vance Burberry, który zrealizował zdjęcia do teledysków m.in. Guns N’ Roses, Cher, Pearl Jam, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Britney Spears, Ozzy Osbourne czy The Weeknd otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipu.