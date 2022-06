West Side Story zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 29 czerwca

- Niełatwo jest zmierzyć się z arcydziełem i nakręcić je od nowa z innej perspektywy i z inną wrażliwością, a jednocześnie nie zagubić tego czegoś, co czyni z niego najwspanialsze sceniczne dzieło muzyczne. Jestem jednak przekonany, że wspaniałe historie można odpowiadać wiele razy, po części właśnie po to, by w dziele mogły przejrzeć się różne punkty widzenia i różne epoki – przyznaje reżyser. Ten film to być może największe wyzwanie w mojej karierze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że "West Side Story" jest prawdopodobnie największym musicalem w historii.