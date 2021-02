Informacja prasowa

GODZINA PRAWDY, Premiera DVD 10 lutego

Co zrobisz, kiedy twoje dziecko zniknie? Ta historia może przydarzyć się także tobie. To miały być idealne wakacje. Rodzinny wyjazd, camping i tylko ich troje. Nie spodziewają się jednak, że to, co miało być wymarzonym czasem spędzonym z najbliższymi, szybko przemieni się w koszmar. Kiedy pewnego dnia zniknie ich córka, ta para zrobi wszystko, aby ją odnaleźć.

