Hańcza podobał się kobietom. Miał romans z żoną przyjaciela

Obie pary znały się dobrze jesz­cze sprzed wojny, i obu dane było przeżyć dłuższą rozłąkę. Wszyscy czworo w podobnym czasie, choć każde osobno, trafili po powsta­niu do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd Ludwiżan­ka została skierowana do pakowania ziół w Solingen, a Hańcza do układania torów w Cottbus. Działającym w konspiracji Barszczewskiej i Wyrzy­kowskiemu jakoś udało się uciec z niewoli, ale nie mogli ukrywać się razem - rozdzielili się na po­nad rok. Ślub wzięli dopiero w 1946 r., równie skromny, co związani ze sobą od roku 1939 Władysław z Barbarą. Zwykłe stro­je, przysięga, potem herbata u znajomych i tyle.