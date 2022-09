Zakończyła się 15. jubileuszowa edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Tego lata kina pod gwiazdami były wypełnione do ostatniego miejsca.

- "Cieszę się, że kolejny raz dostarczyliśmy widzom olbrzymiej ilości festiwalowych emocji i wzruszeń. Nasze globalne hasło We Love Cinema połączyło fanów kina z całej Polski. Jestem szczególnie szczęśliwa, że w ramach naszego dnia tematycznego ŚWIAT CIĘ POTRZEBUJE mogliśmy zaprezentować wartościowe kino, poruszające istotne i dotyczące każdego z nas tematy społeczne. Dziękuję również widzom – to Oni tworzą niepowtarzalną atmosferę kin pod gwiazdami i motywują nas do coraz ambitniejszych działań" - mówi Małgorzata Wasiuk, Dyrektor Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.