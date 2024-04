Filmy i seriale na kwiecień. 10 tytułów, które warto zobaczyć w tym miesiącu

To był świetny kwartał dla fanów kina i seriali. Choć oscarowa gorączka już opadła, widzowie z pewnością nie będą narzekali na nudę. Wystarczy spojrzeć na listę premier w kwietniu 2024 r. Bez względu na to, czy wolicie oglądać w sali kinowej, czy w salonie, czeka was wiele godzin dobrej zabawy.