Ludzie teatru z całego kontynentu spotkają się w Opolu

Konferencja ETC to wydarzenie, podczas którego reprezentanci z teatrów członkowskich European Theatre Convention wraz z zaproszonymi gośćmi mogą wymienić poglądy i poszerzyć własne perspektywy. Teatr im. Jana Kochanowskiego jest jedynym Teatrem w Polsce, który należy do grona teatrów członkowskich ETC. Konferencja organizowana przez European Theatre Convention to doskonała okazja do zbadania nowych trendów w teatrze europejskim, promowania sieci kontaktów i podnoszenia świadomości na temat aktualnych wyzwań. II Europejskie Forum Teatru to flagowe wydarzenie dla europejskiej społeczności sztuk widowiskowych w 2023 roku. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku w Dreźnie we współpracy z platformą Perform Europe (2019-2022).